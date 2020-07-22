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Pınar Gültekin’in mezarı hazırlandı

MUĞLA'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

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Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in mezarı da hazırlandı. Pınar’ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve sınavlara hazırlanan Pınar Gültekin 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Ailesi polis ve jandarmaya başvurarak ayrıca sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi. Ekipler, Pınar Gültekin'i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis, Gültekin'in AVM'de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde bir eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

Avcı'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'ndeki çiftlik evinin etrafındaki ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri ormanlık alana atılmış bir varil tespit etti. İtfaiye ekiplerinin elektrikli keski ile güçlükle açabildiği varil içinden çıkan cansız kadın bedenin Pınar Gültekin'e ait olduğu saptandı.

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