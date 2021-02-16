Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu! Mahkeme salonu buz kesti
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı, mahkemede tanık olarak dinlendi. Eda Avcı, "Sosyal medyada kızın resimleri sürekli paylaşılıyordu. Cemal'le ilişkisi olduğunu duyduğumda öldürmüş olabileceğini düşündüm" diye konuştu.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada 3. duruşma yapıldı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
"Reddi hakim" talebi
Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatları katıldı. "Reddi hakim" talebi Muğla 1. Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedildi.
Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Avcı'nın boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı, olayı jandarmanın kayınpederini telefonla aramasıyla öğrendiğini söyledi.
"Ortamın çok temiz olması dikkatimi çekti"
Olaydan sonraki pazartesi günü avukatın, eşinin bir kızla ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine bağ evine gittiğini anlatan Avcı, ortamın çok temiz olmasının dikkatini çektiğini belirtti.