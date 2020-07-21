Pınar Gültekin'in cesedi bulundu! İddialar kan dondurdu!
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Genç kızın, eski erkek arkadaşı tarafından önce dövüldüğü, ardından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Katil, genç kızın cesedini varile koyup ormana gömdüğünü söyledi. Genç kızın cesedi bulundu.
En son durakta beklerken görülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için Muğla günlerdir ayaktaydı. Sosyal medyada da genç kız için onlarca çağrı yapılırken jandarmanın aralıksız çalışmaları ise sürüyordu. Pınar Gültekin'den kahreden haber geldi ve genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.
Olayla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. İHA'dan yer alan habere göre, genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığının öğrenildiği belirtildi.
Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alındı. C.M.A'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.