Pınar Gültekin'in cesedi bulundu! İddialar kan dondurdu!

En son durakta beklerken görülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için Muğla günlerdir ayaktaydı. Sosyal medyada da genç kız için onlarca çağrı yapılırken jandarmanın aralıksız çalışmaları ise sürüyordu. Pınar Gültekin'den kahreden haber geldi ve genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.