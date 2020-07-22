Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü ev görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmıyor

Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış başka bir varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.