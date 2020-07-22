Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü ev görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmıyor
MUĞLA'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi. Dehşet evininin önünde içinde ateş yakılmış başka bir varil ile dağılmış halde duran halı görüntülere yansıdı.
Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış başka bir varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.
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Gültekin, en son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin kafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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Pınar Gültekin'in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.
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Katil zanlısının aynı gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.
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