Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' diyen CHP milletvekili kim? İkisi 'ben değilim' dedi.
MUĞLA'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldükten sonra varile konup benzinle yakılan ve üzerine beton dökümen Pınar Gültekin cinayeti CHP'ye sıçradı. CHP'nin 4 milletvekilinden birisinin Pınar Gültekin'in basasını arayarak "Onun ailesi de perişan, gel sen bu davadan vazgeç" dediği iddia edildi. CHP'nin iki milletvekili 'ben değilim" dedi. Gözler diğer iki milletvekiline çevrildi.Abone ol
Davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin'in babasının CHP'li milletvekili tarafından arandığı iddiasıyla ilgili gözler CHP'ye çevrildi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Fatih Çekirge'nin "CHP Muğla milletvekillerinden biri davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin'i aradı" iddiasına ilişkin olarak ortak basın açıklaması yapacaklarını söyledi.
'Yakın zamanda ortak açıklama yapacağız'
Burak Erbay, “Biz de konuyu sabah okuyup öğrendik, arkadaşlarımızla konuştuk. Yakın zamanda ortak bir açıklama yapacağız" derken, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, “Haberi attılar bize. Sabahtan beri yazıyorlar. Bize bu konuyla ilgili. Benim bu konuyla ne ilgim ne bilgim var. CHP içinden aradılarsa ihtimal vermiyorum" ifadelerini kullandı.
Benim de 3 kızım var, bir an önce açıklansın
"Benim 3 kızım, annem var. Aradılarsa vicdani olarak ben kabul etmiyorum" diyen Alban, "Kimse zan altında bırakılmasın. Kimse bir an önce açıklansın. Bizim bir Whatsapp grubumuz var. Ben burada ortak açıklama yapılsın, bir araya gelinsin diye belirttim. Bazı vekillerimiz Ankara'da. Gerçek bir an önce ortaya çıksın." diye konuştu.
CHP'nin Muğla'dan 4 milletvekili var
Muğla TBMM'de 7 milletvekili ile temsil edilirken, bu vekillerden 4 tanesi CHP'den, 2'si AK Parti'den biri ise İYİ Parti'den. Burak Erbay ve Mürsel Alban "Ben aramadım" açıklaması yaparken, gözler Süleyman Girgin ve Suat Özcan'a çevrildi. İki Milletvekili sessizliğini koruyor.
CHP'li vekil arayıp 'davadan vazgeç' dedi
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin bugünkü köşesinde yer alan iddia şöyleydi: Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış. Demiş ki:
- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...
Babanın cevabı:
- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?
Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı... Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..