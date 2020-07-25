BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Pınar Gültekin'i öldüren caninin babası Selim Avcı intihara kalkıştı

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı intihara kalkıştı. Cemal Metin Avcı’nın ailesi yıllardır yaşadıkları evlerini de terk etti.

Abone ol

Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre, yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, kendisini asarak yaşamına son vermek istedi. Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti.

Karısı sakinleştirici ilaç alıyor

Cemal Metin Avcı’nın eşinin ise hastanede kontrol altında olduğu öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor. 

Evlerini terk ettiler

Ayrıca, Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı’nın cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı’nın işlettiği, 'Cüce' adlı mekân da kapatıldı. 

Sosyal medya hesaplarını kapattılar

Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji bu bölgelere uyarı geçti! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız
Ömer Çelik: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Kurban bayramı ciddi bir eşik
İmamoğlu'ndan Ayasofya sorusuna yanıt: Hayırlısı olsun
Erzurum'da maske takmayan vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum ancak bana bulaşırsa inanırım
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Gürsel Tekin'in dili sürçtü: Hayatının her alanında haram para kazandım
Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı
Adil Karaismailoğlu: Amasya Çevre Yolu yıllık 110 milyon TL’lik bir avantaj sağlayacak
F-16'ların ömürleri uzatılıyor
Ali Erbaş'ın 'çiğneyen lanete uğrar' sözüne CHP'li Özgür Özel'den sert tepki bedelini ödeyeceksin
Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılan ibadetlere verilecek sevaplar
Yorumlar