Pınar Gültekin'i öldüren caninin babası Selim Avcı intihara kalkıştı

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı intihara kalkıştı. Cemal Metin Avcı’nın ailesi yıllardır yaşadıkları evlerini de terk etti.

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Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre, yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, kendisini asarak yaşamına son vermek istedi. Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti.

Karısı sakinleştirici ilaç alıyor

Cemal Metin Avcı’nın eşinin ise hastanede kontrol altında olduğu öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.

Evlerini terk ettiler

Ayrıca, Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı’nın cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı’nın işlettiği, 'Cüce' adlı mekân da kapatıldı.

Sosyal medya hesaplarını kapattılar

Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu.