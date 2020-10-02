Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Pınar'ın acılı babası haklı çıktı bakın ne dedi?
Pınar Gültekin'in ölce öldürüp daha sonra bir varile koyup benzinle yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'ın kardeşi de tutuklandı. İlk günden beri ailenin içinde olduğunu iddia eden Pınar'ın babası Sadık Gültekin, "Sadece kardeşi değil, annesi, babası ve avukatları da işin içide" dedi...
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı (26) da tutuklandı. Abisinin öldürüp bir varile koyarak benzinle yaktığı ve üzerine beton döktüğü abisine yardım ettiği belirlenen Mertcan Avcı, 'delil karartmak'la suçlandı. Pınar Gültekin'in acılı babası Sadık Gültekin, "Biz başta da iddialarımızı dile getirmiştik ve maalesef iddialarımızda yanılmadık. Maalesef dün caninin kardeşi yakalandı. Kardeşi de işin içindeymiş. Biz yabancıları beklerken, maalesef ailesi buna yardım etmiş. Ben babasının da bunlara akıl verdiğini, annesinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum" dedi. Soruşturma sürüyor.
Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Evli ve bir çocuk babası Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedi bulunmuştu. Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Muğla İl Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışmanın ardından yeni bir bulguya ulaştı. HTS kayıtlarına göre, tutuklu katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyalleri ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edildi.
Yaşanan bu gelişme üzerine dün sabah Mertcan Avcı da Akyaka'da ailesiyle kaldığı evde gözaltına alındı. Mertcan Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Ben ağabeyime yardım etmedim. Delil karartmak gibi bir niyetim asla olamaz" dediği öğrenildi.