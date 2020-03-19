MEDYA

Pınar Fidan’ın rezil videosuna tepki yağıyor: Alevileri otele topla yak

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Pınar Fidan, Aleviler için skandal ifadeler kullandı. Fidan, Madımak Katliamı’na göndermede bulunarak, "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" dedi.

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Katliamı’na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı.

Fidan, Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.

Fidan’ın Alevi vatandaşlara yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Pınar Fidan şunları söyledi; "Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldı bir kere daha buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm  bir şeyi ironi olarak anlatıyorum.Mizah dalga geçmek yada küçümsemek için değil eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların gelen düşüncesini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum.  Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı oluduğumu düşünüp beddua,küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyor ama hepimizi için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı içinde yanlış anlaşılmış olabilir.  Orada alevi diye bahsettiğim kişi dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim." 

Pınar Fidan tepkiler sonrasında twitter hesabını kilitlerken yaptığı son paylaşım da dillerde. Fidan, korona için de "Virüs var evde kal, ben ne zaman itlik, serserilik, asilik orospuluk yapacağım' diye yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 12 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzaktan eğitim nasıl yapılacak koronavirüs tatili uzatılacak mı Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklıyor
Sergen Yalçın istedi, Elneny Trezeguet'yi ikna etti
Son depremler Sivas 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Adana'da 10 bin kişiye asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Şenol Güneş'ten liglerin ertelenmesiyle ilgili sürpriz öneri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da kar yağışı
Öğretmen 4. bölüm fragmanı
Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris
Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 26. bölüm fragmanı
Survivor'da diskalifiye şoku Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen kim açıkladı
Gel Dese Aşk 3. bölüm 2. fragmanı
Recep Öztürk kimdir aslen nereli Recep Öztürk yaşı kaç?