Pınar Erbaş kimdir? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi diye işinden kovuldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu mazisi eski eşi Pınar Erbaş'ın da başını yaktı. Show TV ana spikeri olan Pınar Erbaş'ın işine 'eski eş' durumundan son verildi. Pınar Erbaş kendisine tebliğ edilen karara isyan etti. Pınar Erbaş'ın Mehmet Akif Ersoy ile olan evliliği 2022 yılında olmuştu. 8 ay süren evlilik sonrası Pınar Erbaş, soluğu mahkemede almış ve boşanmıştı. Pınar Erbaş boşanma gerekçesini hiç bir zaman tam olarak açıklamamıştı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın Show TV'deki işine son verildi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, 'eski eş ile ilgili haberleri' sunmam istenmediği için görevime son verildi" ifadelerini kullandı.
Eski Show TV sunucusu Pınar Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
-"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi.
Eski eşim diye...
-Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikayenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Büyük haksızlık… Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum. 15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım. Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım."