Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu rekor kazanç

Başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, yeni projesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Dönence dizisi için anlaşmaya varan Deniz’in projeden alacağı bölüm başı ücret magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun yeni projesi ve kazancı merak konusu oldu.