Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu rekor kazanç
Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Dönence dizisi için anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncunun bölüm başı alacağı ücret ise gündem oldu.
Başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, yeni projesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Dönence dizisi için anlaşmaya varan Deniz’in projeden alacağı bölüm başı ücret magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun yeni projesi ve kazancı merak konusu oldu.
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı diziden gelen teklifi kabul etti. Dönence dizisinde Deniz'in bölüm başı kazancı 3 milyon TL olacak.
Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı açıklanmıştı.
Disney+ için çekilecek olan ve toplam 8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine Mart ayında başlanması planlanıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ ile Kerem Kurt'un kaleme aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve karanlık atmosferiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.