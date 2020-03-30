Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti ağlayarak duyurmuştu
Geçtiğimiz hafta ağlayarak anneannesinin koronavirüse yakalandığını duyuran Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti.
Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde koronavirüsten şüphelenildiğini duyurmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Deniz'in anneannesinden kötü haber geldi.
Gözyaşları içinde hastaneden video paylaşarak koronavirüsün ciddiye alınmasını takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz'e iddialara göre, hafta sonu acı haber geldi.
Tv100'ün haberine göre, ünlü oyuncunun anneannesi, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Pınar Deniz'e sosyal medyada taziye mesajları yağıyor.
Geçtiğimiz hafta ağlayarak Instagram'dan açıklama yapan Pınar Deniz şunları söylemişti:
''Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.''