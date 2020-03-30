Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti ağlayarak duyurmuştu

Geçtiğimiz hafta ağlayarak anneannesinin koronavirüse yakalandığını duyuran Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti.

Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde koronavirüsten şüphelenildiğini duyurmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Deniz'in anneannesinden kötü haber geldi.

116

Gözyaşları içinde hastaneden video paylaşarak koronavirüsün ciddiye alınmasını takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz'e iddialara göre, hafta sonu acı haber geldi. 

216

Tv100'ün haberine göre, ünlü oyuncunun anneannesi, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Pınar Deniz'e sosyal medyada taziye mesajları yağıyor.

316

Geçtiğimiz hafta ağlayarak Instagram'dan açıklama yapan Pınar Deniz şunları söylemişti:

''Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.''

416