Pınar Deniz'in ailesinde Koronavirüs şoku! Karantinaya alındılar
Oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılınca annesi, teyzesi kendisi de karantinaya alındı. Başarılı oyuncu, test sonuçlarını beklediklerini belirtti.
Pınar Deniz, sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde Koronavirüs şüphesi olduğunu takipçileriyle paylaştı. Hastanede gözlem altında tutulan anneannesi hakkında bilgiler veren Pınar Deniz, kendisinin, teyzesinin ve annesinin de şimdilik karantinada olduğunu söyledi.
Pınar Deniz, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
''Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.''
''Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum.''
''Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün.''