Pınar Deniz'in ailesinde Koronavirüs şoku! Karantinaya alındılar

Pınar Deniz, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

''Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.''