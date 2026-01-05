Pınar Deniz'den annelik itirafı! "Kaan olmasaydı çok zorlanırdım"
Oyuncu Pınar Deniz, anne olduktan sonra hayatında yaşanan büyük değişimi ilk kez samimi sözlerle anlattı. Eşi Kaan Yıldırım ile birlikte Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alan Deniz, anneliğin göründüğü kadar kolay olmadığını vurguladı.
Anne olduktan sonra önceliklerinin tamamen değiştiğini ifade eden Deniz, “Bir çocuk hayatına girdiğinde her şey başka bir boyuta taşınıyor. Tüm odağım Fikret’te. Bu aydan itibaren yavaş yavaş iş hayatına da dönmeyi planlıyorum. Ama şunu söylemeliyim ki çocuk büyütmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değil” sözleriyle dikkat çekti.
Destek olmadan anneliğin çok zor olduğunun altını çizen oyuncu, “Desteği olmayan tüm anneleri gönülden tebrik ediyorum. Biz beş kardeşiz, annemin bizi nasıl büyüttüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Etrafımda destek olan insanlar olduğu için çok şanslıyım. Özellikle Kaan olmasa bu süreci çok daha zor yaşardım. Ailelerimizin varlığı da büyük güç” ifadelerini kullandı.
Pınar Deniz, annelikte en çok zorlandığı konulardan birinin uykusuzluk olduğunu da dile getirdi. “Uykuyu çok seven biriyim, uykusuzluk gerçekten zor. İlk zamanlar ağladığında nedenini anlayamıyordum. Keşke konuşabilse de söylese diyordum. Zamanla ihtiyaçlarını anlamayı öğreniyorsun ama başlarda çok zorlandım” dedi.
Bebeğinin ağlama nedenini çözemediği anlarda kendisinin de duygulandığını söyleyen Deniz, “Bazen Fikret ağladı, ben de ağladım. Ondan sonra daha kaygılı birine dönüştüm” diyerek anneliğin duygusal yönüne de dikkat çekti.