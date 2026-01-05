Pınar Deniz'den annelik itirafı! "Kaan olmasaydı çok zorlanırdım"

Destek olmadan anneliğin çok zor olduğunun altını çizen oyuncu, “Desteği olmayan tüm anneleri gönülden tebrik ediyorum. Biz beş kardeşiz, annemin bizi nasıl büyüttüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Etrafımda destek olan insanlar olduğu için çok şanslıyım. Özellikle Kaan olmasa bu süreci çok daha zor yaşardım. Ailelerimizin varlığı da büyük güç” ifadelerini kullandı.