Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan’la paylaştı! “Yavru Kuşum” notuna beğeni yağdı
Başarılı bir oyuncu olan Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, hem oyunculukları hem de yer aldıkları projeler ile gündemden düşmüyorlar. Mutlu çift, bu kez de oğulları Fikret Hakan ile verdikleri yeni pozlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
17 Eylül 2024’te Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, kısa bir süre sonra minik oğulları Fikret Hakan’ın doğumu ile aile mutluluğunu taçlandırmıştı.
Hem ekran başarısıyla hem de özel hayatındaki doğal paylaşımlarla sık sık gündem olan Pınar Deniz, oğluyla çekilen en yeni fotoğraflarını Instagram’da takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara “yavru kuşum” notunu düştü. Deniz’in kucağındaki minik Fikret Hakan’ın büyümeye başlamış hali ise dikkat çekti.
Doğduğundan beri merakla takip edilen küçük Fikret’in yeni görünümü kısa sürede büyük ilgi topladı.