Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan’la paylaştı! “Yavru Kuşum” notuna beğeni yağdı

Başarılı bir oyuncu olan Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, hem oyunculukları hem de yer aldıkları projeler ile gündemden düşmüyorlar. Mutlu çift, bu kez de oğulları Fikret Hakan ile verdikleri yeni pozlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan’la paylaştı! “Yavru Kuşum” notuna beğeni yağdı - Resim: 1

17 Eylül 2024’te Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, kısa bir süre sonra minik oğulları Fikret Hakan’ın doğumu ile aile mutluluğunu taçlandırmıştı. 

Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan’la paylaştı! “Yavru Kuşum” notuna beğeni yağdı - Resim: 2

Hem ekran başarısıyla hem de özel hayatındaki doğal paylaşımlarla sık sık gündem olan Pınar Deniz, oğluyla çekilen en yeni fotoğraflarını Instagram’da takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan’la paylaştı! “Yavru Kuşum” notuna beğeni yağdı - Resim: 3

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara “yavru kuşum” notunu düştü. Deniz’in kucağındaki minik Fikret Hakan’ın büyümeye başlamış hali ise dikkat çekti. 

Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan’la paylaştı! “Yavru Kuşum” notuna beğeni yağdı - Resim: 4

Doğduğundan beri merakla takip edilen küçük Fikret’in yeni görünümü kısa sürede büyük ilgi topladı.

