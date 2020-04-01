Pınar Deniz koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybetti ilk açıklama geldi

Öte yandan geçtiğimiz hafta ağlayarak Instagram'dan açıklama yapan Pınar Deniz şunları söylemişti:

''Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.''