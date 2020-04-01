Pınar Deniz koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybetti ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde anneannesini koronavirüs nedeniyle kaybeden oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan ağlayarak anneannesinin koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve karantinayı alındığını duyuran Pınar Deniz, anneannesini koronavirüs sebebiyle kaybetti.
Gelen acı haber sonrası Pınar Deniz'in Instagram hesabına çok sayıda baş sağlığı yorumu yapıldı. Deniz, sessizliğini bozdu ve bir paylaşım yaptı.
Ailesinin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Pınar Deniz, şu ifadeleri kullandı:
''Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın.''
Öte yandan geçtiğimiz hafta ağlayarak Instagram'dan açıklama yapan Pınar Deniz şunları söylemişti:
''Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık.''