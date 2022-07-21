Pınar Damar'ın katili kim belli oldu! Adli tıp önünde gözaltına alındı! Korkunç itiraf

Araştırmalarda, genç kadının 18 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında iş yerinden çıkıp erkek arkadaşıyla buluştuğu tespit edildi. Sosyal medyada da gündem olan Damar’ın kaybolmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda polis genç kadının erkek arkadaşının ifadesine de başvurdu.