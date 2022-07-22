Pınar Damar'ın katili eniştesi genç kızı böyle takip edip kaçırmış!
İSTANBUL'da erkek arkadaşıyla buluşmak için evden çıktıktan sonra Bağcılar'daki ormanlık alanda ağaca asılı halde cesedi bulunan Pınar Damar'ın ölüme gidişi kameralara takıldı. Pınar Damar'ı kuzeninin eşi Metin Aydın'ın öldürdüğü belirlendi ve aile ile birlikte Adli Tıp önünde cenazeyi beklerken gözaltına alındı. Katil enişte Damar'ın ifadeleri kan dondurdu.
Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşayan Pınar Damar (32), geçen pazartesi akşamı saat 17.00 sıralarında erkek arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı. Kardeşi Bahar Damar, saat 22.00 sıralarında Pınar’ı aradı ancak ulaşamadı. Endişelenen kardeşi buluştuğu erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşı, Pınar Damar’la Küçükçekmece’de bir eğlence mekânına gittiklerini daha sonra da gece saat 21.00 sıralarında eve bıraktığını söyledi.
Ablasının erkek arkadaşından aldığı cevapla iyice endişelenen Bahar Damar hemen polis merkezine giderek, ablasına ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Polis ekipleri, Pınar Damar’ı aramaya başlarken aile de sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Pınar Damar’ın kaybolmasından bir gün sonra Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda kadın cesedi görenler polisi aradı.
Polis ekipleri kısa sürede ihbarın yapıldığı ağaçlık alana gitti. Ağzında ve burnunda kan olduğu görülen kadının boynunda da boğularak öldürüldüğüne işaret eden izler vardı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset burada yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan ilk incelemede, talihsiz kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Pınar'ı aracına alıp götürmüş
Bu bilginin ardından polis cesedin Pınar Damar’a ait olabileceğini değerlendirerek, aileden bir kişiyi önceki gün Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Adli Tıp’a götürülen yakını cesedin Pınar’a ait olduğunu teşhis etti. Teşhisin ardından polis ekipleri hemen Pınar’ın kardeşinin ifadesinde söz ettiği erkek arkadaşına yöneldi. Pınar Damar’ın erkek arkadaşı ifadesinde, “Evet o akşam kendisiyle buluştuk ancak ben saat 21.00 gibi evinin olduğu yere bıraktım” dedi. Polis hemen evin olduğu sokak ve bağlantılı sokaklardaki kamera görüntülerini topladı.