Pınar Altuğ'un taytı seçim zamanında olay yaratmıştı ilk kez konuştu
31 Mart Yerel Seçimler döneminde oy kullanırken olay yaratan taytıyla ilgili Pınar Altuğ, samimi itiraflarda bulundu. Altuğ, dar taytı nedeniyle o dönem sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
31 Mart Yerel Seçimler döneminde birçok ünlü oy kullanırken sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmış, herkesi oy vermeye davet etmişti. Pınar Altuğ da bu isimlerden biri olmuştu. Fakat oy kullanırken Pınar Altuğ'un tercih ettiği dar tayt başına bela olmuştu.
Sosyal medya hesabı Instagram'a oy kullanırken çekildiği fotoğrafını koyan Pınar Altuğ, dar taytının vücut hatlarını belli etmesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Dar taytı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Altuğ, sonrasında ise oy kullanırken çekilmiş ilk fotoğrafını kırparak tekrardan paylaşmıştı.
O dönem sosyal medyaya damga vuran dar taytı nedeniyle çok konuşulan Pınar Altuğ, sessizliğini korumuş, bir yorumda bulunmamıştı. Altuğ, o sessizliğini ilk defa bozdu.
Aylar sonra seçim zamanı giydiği dar taytı üzerine açıklamalar yapan Pınar Altuğ, şunları söyledi:
“Benim için amaç ‘oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir’ bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi.''