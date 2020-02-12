Pınar Altuğ'un taytı seçim zamanında olay yaratmıştı ilk kez konuştu

Aylar sonra seçim zamanı giydiği dar taytı üzerine açıklamalar yapan Pınar Altuğ, şunları söyledi:

“Benim için amaç ‘oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir’ bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi.''