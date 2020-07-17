Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğrafa kayınvalidesinden olay yorum!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Altuğ son olarak ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşıma yorum yağan Pınar Altuğ'a eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.
Karantina dönemininde sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.
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Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, takipçilerini 2015 yılına götürdü.
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Ailesi ile birlikte çekilmiş karelerini “Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
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Yağmur Atacan’ın annesi Nurdan Hanım'ın da Altuğ'un fotoğrafına yorum yaptığı görüldü.
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