Pınar Altuğ'u İzmir depremiyle alakalı o çirkin yorum çıldırttı! 'Edep yahu'

Şeyma Subaşı'nın da Cadılar Bayramı partisine katılması ve paylaşımları bu gündemin başında yer aldı. Ancak bazı kullanıcılar bunu normal bulurken bazıları ise tepkisini gizlemedi. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ idi. Altuğ bir takipçinin bu konudaki yorumuna kızdı ve fikrini söyledi.