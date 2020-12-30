Pınar Altuğ'u gören döndü bir daha baktı kırmızı dudaklı maskesi epey şaşırttı
Pınar Altuğ'u yolda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güzel oyuncunun maskesindeki kırmızı dudakları görenler dönüp bir daha baktılar.
Geçtiğimiz haftalarda Jülide Ateş'in 40 programındaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, Bebek'te basın mensuplarının kameralarına takıldı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Altuğ, taktığı ilginç maskesiyle görenleri şaşırtmayı başardı.
Kırmızı dudak figürlü maske tercih eden Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı. Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" dedi.
Hürriyet'in haberine göre, karantina sürecini evinde ailesiyle geçiren ünlü isim yılbaşında da evde olacağını belirterek, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?" dedi.
Öte yandan Pınar Altuğ, katıldığı 40 programındaki açıklamalarıyla epey konuşulmuştu. Hatta Altuğ, bir soruda ise Jülide Ateş'e fena çıkışmıştı. Güzel oyuncuyu çıldırtan ise önceki evliliğine dair soru olmuştu. İşte o açıklamalardan bazıları...