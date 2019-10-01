Pınar Altuğ'u çıldırtan yorum... 'Maşallah çocuk büyümüş'

Gelen bu yorum karşısında sessiz kalmayan Altuğ da takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi; Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?" şeklinde yanıt verdi.