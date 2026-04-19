Pınar Altuğ'dan yıllar sonra itiraf! ‘Çocuklar Duymasın’ hakkında ilk kez konuştu
Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından "Çocuklar Duymasın" ile tanınan Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
Altuğ, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük kırılmayı anlattı. Varlıklı bir ailede büyüdüğünü ancak babasının iş yerinde çıkan yangın sonrası her şeye sıfırdan başladıklarını belirten oyuncu, 17 yaşında babasını kaybettiğini ve hayatının o dönemde değiştiğini ifade etti.
Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durduğunu söyleyen Altuğ, Neşe Erberk’in desteğiyle mankenliğe başladığını ve Türkiye güzeli seçilerek kariyerine yön verdiğini dile getirdi.
"KOVULMADIM, BEN BIRAKTIM"
En çok konuşulanlardan biri ise Çocuklar Duymasın itirafı oldu. Altuğ, diziden ayrılığıyla ilgili “Kovulduğum söylendi ama ben bıraktım. Bu benim hayatım” sözleriyle tartışmalara nokta koydu.
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’da İşletme bölümünü okudu.
21 yaşındayken ”Miss Turkey” adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.