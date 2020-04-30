Pınar Altuğ'dan kocan jigolo mu diyen takipçiye efsane ayar!

İnstagram hesabında 1 milyon 3 bin takipçisi olan Pınar Altuğ'un her yaptığı olay oluyor ve günlerce konuşuyor. Kaşlarından giydiği tayta kadar sık sık magazin basınında yer bulan Altuğ'un şikayetçi olduğu en büyük konusu ile yapılan çirkin yorumlar.