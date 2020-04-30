Pınar Altuğ'dan kocan jigolo mu diyen takipçiye efsane ayar!
Hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan başarılı isim Pınar Altuğ'un başı şu günlerde takipçilerinin yaptığı yorumlarla başı dertte. Eşi Yağmur Atacan ile ilgili sık sık takipçileri ile tartışan Pınar Altuğ'a yapılan bir yorum bu kez kantarın topuzunu kaçırdı.
Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ, karantina günlerinde kendini kızı ile birlikte mutfağa atan ve canlı yayınlar yapan Pınar Altuğ'un başı eşi Yağmur Atacan'a yapılan ilginç yorumlar ile dertte.
İnstagram hesabında 1 milyon 3 bin takipçisi olan Pınar Altuğ'un her yaptığı olay oluyor ve günlerce konuşuyor. Kaşlarından giydiği tayta kadar sık sık magazin basınında yer bulan Altuğ'un şikayetçi olduğu en büyük konusu ile yapılan çirkin yorumlar.
Özellikle sosyal medyada kendisinden 9 yaş küçük olan 13 yıllık eşi Yağmur Atacan'a yapılan yorumlara duyarsız kalamayan Pınar Altuğ, çıldırtan bir yoruma verdiği ayar ile yine gündem oldu
Sürekli eşi hakkında yapılan ilginç yorumlara cevap vermek zorunda olan Pınar Altuğ'un son yorumu ile olay oldu, yok böyle ayar dedirtti.