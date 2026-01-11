BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35

Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti...

|
Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti...

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen mesajı paylaşarak gündem oldu. Pınar Altuğ, kendisinden 450 bin TL isteyen takipçisinin mesajını ifşa etti.

Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti... - Resim: 1

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabına gelen dikkat çekici para talebini takipçileriyle paylaşarak gündem yarattı. Altuğ’un yanıtı sosyal medyada geniş yankı buldu.

17
Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti... - Resim: 2

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Pınar Altuğ, bu kez sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı yayınlayarak gündem oldu.

27
Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti... - Resim: 3

Kendisinden 450 bin TL isteyen bir takipçisinin mesajını Instagram hesabında ifşa eden oyuncu, verdiği yanıtla takipçilerini ikiye böldü.

37
Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti... - Resim: 4

HİKAYESİNDE YAYINLADI

Sosyal medyada paylaştığı gönderide Altuğ’a ulaşan bir kişinin, Gaziantep’te yaşadığını belirterek dolandırıldığını ve mali olarak zor durumda olduğunu söylediği görüldü.Takipçi mesajında toplam 450 bin TL yardım talep ederken, Altuğ bu isteğe şaşkınlıkla yanıt verdi. Ünlü isim hikayesinde bu mesajı yayınladı.

47