Pınar Altuğ'dan garip paylaşım! Yardım isteyen takipçisini ifşa etti...
HİKAYESİNDE YAYINLADI
Sosyal medyada paylaştığı gönderide Altuğ’a ulaşan bir kişinin, Gaziantep’te yaşadığını belirterek dolandırıldığını ve mali olarak zor durumda olduğunu söylediği görüldü.Takipçi mesajında toplam 450 bin TL yardım talep ederken, Altuğ bu isteğe şaşkınlıkla yanıt verdi. Ünlü isim hikayesinde bu mesajı yayınladı.