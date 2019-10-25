Pınar Altuğ'dan bomba öpüşme itirafı! Eşi soyunma odasında dudağına yapışmış

Aramızda iyi ki 9 yaş var: Eşiyle arasında 9 yaş olduğu için sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, "Tanıştığımızda Yağmur 23 yaşındaydı, şimdi 36 oldu, Ben 32'ydim 45 oldum. Ama iyi ki aramızda o 9 yaş var. Yağmur o kadar bilmiş ki benimle aynı yaşta olduğunu düşünemiyorum." şeklinde konuştu.