Pınar Altuğ'dan bomba açıklamalar! Çocuklar Duymasın, Tamer Karadağlı, Savaşçı...

Pınar Altuğ, kamp hayatının güzel geçtiğini şu sözlerle ifade etti:

''Doğada olmak çok güzel. Bizi yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Daha önce 'Başarabilir miyiz?' diye bir heyecan yapmıştık. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Bir sefer denedik, hoşumuza gitti. Sonunda da bir karavan aldık. İki haftadır kaçıyoruz.''