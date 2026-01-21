Pınar Altuğ'dan Bebek'teki evinin satıldı iddiasına yanıt
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son zamanlarda Bebek'teki lüks evini 2,5 milyon dolara sattığına dair çıkan iddialara jet bir yanıt verdi. Magazin dünyasında hızla yayılan bu haberin ardından Altuğ, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
1994 Miss Turkey birincisi ve 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmiş, 2009 yılında ise Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanını yaşamışlardı.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık mutlu aile pozlarıyla gündeme gelen çiftin evlilikleri oldukça dikkat çekiyor.
Ancak Pınar Altuğ'un adı son olarak Bebek'teki evinin satışıyla anılmaya başlandı. İddiaya göre, ünlü oyuncu lüks dairesini 2,5 milyon dolara satmıştı. Fakat, bu haberin hızla yayılmasının ardından Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayır, evimizi satmadık. Birileri evle ilgilendi ama satış gerçekleşmedi.”
Pınar Altuğ, açıklamasında iddialara net bir şekilde karşı çıkarak, evinin satılmadığını ve bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.