Pınar Altuğ yine takipçisine kızdı bu sefer cevabı bakın nasıl verdi
Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine verdiği cevaplarla olay olan Pınar Altuğ, bu kez örnek olacak bir cevapla takipçisine cevabı verdi.
Çocuklar Duymasın dizisiyle çok uzun yıllar televizyon ekranlarında dolayısıyla seyircilerin gözü önünde büyüyen Pınar Altuğ'un sosyal medyada da televizyonda olduğu gibi olmasını isteyen takipçileriyle başı belada. Sürekli olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımlara olumsuz yorumlar alan Altuğ, cevaplarını esirgemeden veriyor.
Son olarak da sosyal medya hesabı Instagram'dan bir takipçisi Pınar Altuğ'a ''Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin'' yorumunu yaparak Pınar Altuğ'u kızdırdı. Altuğ, takipçisinin bu mesajına kayıtsız kalamadı.
Gençlere örnek olmak gibi bir görevi olmadığını dile getiren Pınar Altuğ, sosyal medya kullanıcısına şu cevabı verdi:
''O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım.''