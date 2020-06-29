Pınar Altuğ yine takipçisine kızdı bu sefer cevabı bakın nasıl verdi

Çocuklar Duymasın dizisiyle çok uzun yıllar televizyon ekranlarında dolayısıyla seyircilerin gözü önünde büyüyen Pınar Altuğ'un sosyal medyada da televizyonda olduğu gibi olmasını isteyen takipçileriyle başı belada. Sürekli olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımlara olumsuz yorumlar alan Altuğ, cevaplarını esirgemeden veriyor.