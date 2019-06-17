Pınar Altuğ Yağmur Atacan'a teklif gelmeyince isyan etti! 'Akıllara gelmiyor!'
Geçtiğimiz gün, Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile bir davete katılan Pınar Altuğ, çıkışta magazincilerin sorularını yanıtladı.
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, geçtiğimiz gün bir davete kızları Su ile katıldılar. Davette çarpışan arabalara binen aile, keyifli anlar yaşadı. Davetten çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pınar Altuğ, son olarak 'Sınıf' filminde oynayan eşi Yağmur Atacan hakkında konuştu.
Altuğ, eşi Atacan hakkında, "Tamam Yağmur artık patron. Ama oyunculuğu bırakmadı ki! Her gün ortaya çıkıp ‘Ben de varım’ demediği, sosyal medyayı kullanmadığı için akıllara gelmiyor. Ee ille de bir dizide oynamak için göz önünde mi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Pınar Altuğ kızı için de "Reklam filminin yönetmeni, çok yetenekli buldu. Kızın genlerinde var tabii" ifadelerini kullandı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, ''İlk Aşkım'' dizisinde tanışmış ve ardından evlenmişlerdi.