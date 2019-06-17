Pınar Altuğ Yağmur Atacan'a teklif gelmeyince isyan etti! 'Akıllara gelmiyor!'

Altuğ, eşi Atacan hakkında, "Tamam Yağmur artık patron. Ama oyunculuğu bırakmadı ki! Her gün ortaya çıkıp ‘Ben de varım’ demediği, sosyal medyayı kullanmadığı için akıllara gelmiyor. Ee ille de bir dizide oynamak için göz önünde mi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.