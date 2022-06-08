Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin mutlu günü! Su güzelliğiyle dikkat çekti!
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında kendi gibi meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmiş, kızları Su'yu kucaklarına almıştı! Ünlü çiftin kızları Su dün ortaokuldan mezun oldu! Altuğ bu mutlu gününü hayranlarıyla " Yolun açık olsun güzel kızım" notuyla paylaştı..
Bir zamanlar ekranların çok izlenen dizileri arasına giren Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, 2008 yılında kendi gibi meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmiş, 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı! Ünlü çiftin kızları Su dün ortaokuldan mezun oldu!
Mutlu gününü sosyal medyadan paylaşımla duyurdu..
Altuğ bu mutlu gününü sosyal medyadan hayranlarıyla " Yolun açık olsun güzel kızım" notuyla paylaştı..
Su ortaokuldan mezun oldu..
Bugün 13 yaşında olan Su büyüdü ve dün ortaokuldan mezun oldu. Altuğ, kızının mezuniyetinden duyduğu mutluluğu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu..
Altuğ'un o paylaşımı..
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ'un kızıyla yaptığı duygulandıran o paylaşım.