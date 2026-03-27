Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Paris çıkarması! 18 yıl sonra yeniden romantik anlar
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, yıllar sonra yeniden gittikleri Paris’ten yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. 2008 yılında evlendikten sonra balayı için gittikleri kente 18 yıl sonra tekrar dönen çift, geçmişin izini süren romantik kareleriyle dikkat çekti.
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, yıllar sonra yeniden gittikleri Paris’ten yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. 2008 yılında evlendikten sonra balayı için gittikleri kente 18 yıl sonra tekrar dönen çift, geçmişin izini süren romantik kareleriyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte çıktığı Paris tatilinden duygusal bir paylaşım yaptı. Çiftin, evlendikten sonra gittikleri aşk şehrine uzun yıllar sonra yeniden dönmesi, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı.
Pınar Altuğ, Paris sokaklarında eşiyle birlikte verdiği pozlara duygusal bir not düştü. Ünlü oyuncu, yıllar önce aynı yerlerde büyük bir heyecanla dolaştıklarını hatırlatarak o günleri yeniden yaşadıklarını anlattı. Altuğ’un, “Unutulmaz bir tatildi. Bu sokakları o gün büyük heyecanla gezmiştik. Birlikte Eyfel’e çıkmıştık. Şimdi yeniden aynı yerdeyiz” sözleri, paylaşımın en çok konuşulan kısmı oldu.
2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, evliliklerinin ilk döneminde gittikleri Paris’e yıllar sonra yeniden dönerek adeta geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Çiftin bu özel seyahati, sosyal medyada romantik bulunan paylaşımlar arasında öne çıktı.