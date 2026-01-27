Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden kızlarına mesaj!
Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 17 yaşına giren kızları Su’yu duygusal bir şekilde kutladı. Altuğ ve Atacan, kızlarının büyüdüğünü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları özel mesajlarla takipçileriyle paylaştılar.
Pınar Altuğ, kızının fotoğrafını Instagram’da, “Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim, hâlâ benim kollarımdaki küçük meleğimsin. İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.
Bu anlamlı mesaj, Pınar Altuğ’un anne sevgisiyle dolu sözlerini gözler önüne serdi.
Yağmur Atacan ise, kızının büyüdüğüne olan gururunu şu şekilde dile getirdi:
“Birinci fotoğraftaki 3 yaşındaki tatlı kız çocuğu, ikinci fotoğraftaki 17 yaşındaki genç bir kız olduysa…
