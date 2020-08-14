Pınar Altuğ ve takipçisinin mesajlaşması olay bir bir anlattı yine de vazgeçmedi
Pınar Altuğ, yine sosyal medya hesabı Instagram'da bir takipçisiyle birbirine girdi, Altuğ, derdini anlatmaya çalıştıkça takipçisi inat yaptı ve sözlerinden geri adım atmadı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da oldukça aktif olan Pınar Altuğ, elinden geldiğince de takipçilerinin yorumlarına cevap veriyor hatta zaman zaman verdiği cevaplarla magazin gündeminin de diline düşüyor. Son olarak yine benzer bir olay yaşandı ve Pınar Altuğ'un takipçisiyle yazışmaları olay oldu.
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la beraber 2015 yılında çıktığı bir yurt dışı gezisinden fotoğrafını Instagram hesabına ''tbt, 2015, Malta'' notuyla beraber yükledi. Bir takipçisi ise fotoğrafı yeni sanınca olanlar oldu. Altuğ'un fotoğrafını yeni sanan takipçisi, koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak ağır eleştiriler sarf etti.
Takipçisinin durumu yanlış anladığı fark eden Pınar Altuğ, fotoğrafın eski olduğunu şimdilerde zaten kalabalıktan izole bir hayat yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ancak takipçisi, ısrarla laf yetiştirmek adına eleştirilerine devam edince olanlar oldu.
Pınar Altuğ'u ''Duyarsızlıkla'' suçlayan takipçi çileden çıkardı. Altuğ, her cevabında fotoğrafın 5 sene önce çekilmiş eski bir fotoğraf olduğunu anlatmaya çalıştı. Altuğ'a bir yanıt daha veren sosyal medya kullanıcısı "size hep yorum yaparım güzel yorumlar birine bile karşılık vermediniz" diye trip attı.