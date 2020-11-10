Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in senelerce süren dostluğu bitti aralarından su sızmıyordu
1994 yılında Miss Turkey yarışmasıyla başlayan dostluk sona erdi. Pınar Altuğ Atacan ve Didem Uzel Sarı'nın aralarına resmen kara kedi girdi.
Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın, 1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıkları dönemde başlayan güzel bir dostlukları vardı.
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Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, eski dostların arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takibi bırakan ikili, birlikte çekilmiş fotoğrafları da sildi.
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2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı.
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