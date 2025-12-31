Pınar Altuğ topa tutulmuştu! Cenazede sakız çiğneyen Altuğ'dan yanıt geldi...
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan çifti, üzücü bir kayıpla gündeme geldi. Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefatı sonrası düzenlenen cenaze töreni, beklenmedik bir tartışmaya sahne oldu.
Tören sırasında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Pınar Altuğ'un sakız çiğnediği fark edildi. Ünlü oyuncunun bu hareketi büyük tepki çekti. Tepkilerin odağı haline gelen Pınar Altuğ, açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte detaylar...
Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yağmur Atacan ise duygusal bir veda mesajıyla sevenlerini etkiledi:
"Güle güle canım anneannem. Dedem hanidir bekliyordu seni. Sen de özlemiştin onu! Canım benim..."
Cenaze, 22 Aralık 2025 tarihinde Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını takiben kaldırıldı ve ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedildi. Aile, bu zor günde birbirine destek olurken, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve kızları Su Atacan da törende hazır bulundu.
CENAZEDE TEPKİ ÇEKEN AN
Tören sırasında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Pınar Altuğ'un sakız çiğnediği fark edildi. Bu detay, binlerce yorumla hızla yayıldı. Kullanıcılar arasında sert eleştiriler yükseldi:
"Pınar da üzüntüden sakıza vermiş kendini"
"Cenazede sakız çiğnemek saygısızlık"
"Ağzında sakızla nasıl gülümser?"
Bazıları ise savunmaya geçti ve benzer durumları yaşadıklarını belirterek "Mide bulantısı için sakız çiğnemek normal" yorumlarında bulundu. Sosyal medya adeta ikiye bölündü.
PINAR ALTUĞ'DAN AÇIKLAMA
Tartışmalar büyürken ünlü oyuncu, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Pınar Altuğ, konuya net ve sert bir yanıt verdi:
"Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını, acısının nasıl olduğunu bilemez. Gittikçe işler değişiyor. Söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susayım. İnsanlar çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir."
Altuğ'un bu sözleri, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı ve "zehir zemberek açıklama" olarak anıldı.