Pınar Altuğ topa tutulmuştu! Cenazede sakız çiğneyen Altuğ'dan yanıt geldi...

PINAR ALTUĞ'DAN AÇIKLAMA

Tartışmalar büyürken ünlü oyuncu, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Pınar Altuğ, konuya net ve sert bir yanıt verdi:

"Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını, acısının nasıl olduğunu bilemez. Gittikçe işler değişiyor. Söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susayım. İnsanlar çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir."

Altuğ'un bu sözleri, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı ve "zehir zemberek açıklama" olarak anıldı.