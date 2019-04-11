Pınar Altuğ taytlı fotoğrafın ardından ilk kez konuştu: Yanlış yaptığım bir şey varsa...

Üçüncü şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz

"Umursanacak bir şey varsa, yanlış yaptığım bir şey varsa elbette ki ciddiye alırım. Ama evliliğimle ilgili şeyler hiç kimseyi ilgilendirmez. Üçüncü şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz."