Pınar Altuğ taytlı fotoğrafın ardından ilk kez konuştu: Yanlış yaptığım bir şey varsa...
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullandığı taytlı pozu sosyal medya hesabından paylaşarak günlerce konuşulan Pınar Altuğ, kendisine yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
Önce vücut hatlarını belli eden taytıyla, ardından kendisinden küçük olan eşi hakkında yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme oturan Pınar Altuğ, ilk kez konuştu. Yıllardır Çocuklar Duymasın dizisindeki oyunculuğu ile eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumlara bakın ne yanıt verdi.
Paylaştığı fotoğrafların altına yapılan kötü yorumlara kimi zaman tepkisiz kalan, kimi zaman da ağzına geleni sayan Pınar Altuğ, sosyal medyayı ciddiye almadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben çok eğleniyorum. Yorumlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Sosyal medya yorumlarını ciddiye alıyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir."
Üçüncü şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz
"Umursanacak bir şey varsa, yanlış yaptığım bir şey varsa elbette ki ciddiye alırım. Ama evliliğimle ilgili şeyler hiç kimseyi ilgilendirmez. Üçüncü şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz."
Sizinle evli olsam...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına, "Pınar hanım eşiniz Brad Pitt gibi adam ama siz sanki makyaj yapınca eşinizin yanında korku filminden kaçmış gibi görünüyorsunuz. Ben eşinizin yerinde olsam ve sizinle evli olsam ya intiharın eşiğine gelir ya da köprüden aşağı atardım kendimi" yorumuna kayıtsız kalamamış ve şu yanıtı vermişti: