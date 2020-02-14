Pınar Altuğ neden dizilerde oynamadığını açıkladı tayt itirafı da olay olmuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, takipçisinin ''Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?'' sorusuna kayıtsız kalamadı. Takipçisinin bu sorusu üzerine bir miktar rahatsızlık duyduğu anlaşılan Pınar Altuğ, şu cevabı verdi:

''Gelmediğine nasıl bu kadar emin olabildiniz? Gelen her teklif kabul edilir diye bir şey yoktur.''