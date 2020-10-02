Pınar Altuğ makyajsız halini paylaştı o detay kimsenin gözünden kaçmadı

Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ, sıklıkla Instagram'da kendisine yapılan yorumlara verdiği cevaplarla da gündeme geliyor. Neredeyse her yoruma cevap veren Altuğ, paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.