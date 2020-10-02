Pınar Altuğ makyajsız halini paylaştı o detay kimsenin gözünden kaçmadı
Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen Pınar Altuğ, makyajsız halini paylaştı, yorum yağdı.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ, sıklıkla Instagram'da kendisine yapılan yorumlara verdiği cevaplarla da gündeme geliyor. Neredeyse her yoruma cevap veren Altuğ, paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Altuğ, son olarak ise Instagram hesabında makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncu, ''Güzel bir hafta sonu olsun'' diyerek paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Yüzünde hiç makyaj olmayan ve paylaşımında filtre kullanmayan Altuğ'a yorum yağdı.
Yaz boyu ailesiyle tekne tatili yaparak Ege sahillerini turlayan Altuğ, güneşten bronzlaşınca kırışıklıkları kendilerini ele verdi.
Pınar Altuğ'un takipçilerinden bazıları bu detayı atlamayıp Altuğ'un boynunu işaret ederek ''Demek ki para her şeyin çözümü değilmiş'' gibi yorumlar yaptı.