Pınar Altuğ kırmızı çizgisini açıkladı! Instagram yorumlarına cevapları olay oluyor
Instagram'da takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, kırmızı çizgisini açıkladı.
Pandemi süreciyle beraber sosyal medyadaki aktifliğini bir hayli artıran Pınar Altuğ, dillerden düşmüyor. Instagram'da takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla neredeyse her hafta magazin gündeminde konuşulan Altuğ, oldukça olumsuz yorumlara da maruz kalıyor.
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Yaz tatiline teknede devam eden ve bir kaç günlüğüne İstanbul'a gelen Altuğ, sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında konuştu. Altuğ, kırmızı çizgisini de açıkladı:
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"Geçen gün yorumları kapatacağım derken fotoğrafı sildim. Diğeri de aynı fotoğraf. Sadece yorumları kapalı. Bazen o tartışmaya girmek istemiyorum.''
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''Yazılanlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor aslında. Benim saygısızlığa ve edepsizliğe iznim yok.''
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