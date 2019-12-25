Pınar Altuğ ip üzerinde yoga hareketleri yaptı! Sınırları zorladı
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yaptı. Altuğ, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yoga hareketlerini paylaştı. Altuğ'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İntigravity yoga hareketleri yaptı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
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Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasılda yakışmış" yorumunu yaptı.
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