Pınar Altuğ Instagram'da o yoruma çıldırdı: Birini bulun, boşanayım, onunla evleneyim

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yıllardır olduğu gibi kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkından dem vuran bir takipçisine verdiği bir cevap ile sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği sert yanıtlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, bu kez boşanma çıkışıyla olay yarattı. Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes valla!" yorumuyla şoke oldu ve bu yoruma adeta gözü döndü!