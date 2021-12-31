Pınar Altuğ Instagram'da o yoruma çıldırdı: Birini bulun, boşanayım, onunla evleneyim
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçisinin eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkına 'Çocuk yaşta adamla evlendiniz' diye yorum yapınca kafası attı; 'Uygun birini bulun boşanayım, onunla evleneyim' diye cevap verdi.
"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yıllardır olduğu gibi kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkından dem vuran bir takipçisine verdiği bir cevap ile sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği sert yanıtlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, bu kez boşanma çıkışıyla olay yarattı. Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes valla!" yorumuyla şoke oldu ve bu yoruma adeta gözü döndü!
"Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman ben de boşanıp onunla evleneyim!"
Pınar Altuğ, takipçisinin bu çirkin yorumuna jet hızıyla cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman ben de boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız" diyerek isyan etti.
Sosyal medyada sık sık bu tarz yorumlar alan ve sözünü asla esirgemeyen tavrıyla bilinen Altuğ'un, takipçisine verdiği bu yanıt sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve destek gördü.
Bu ilk çıkışı değil! Olumsuz yorumlara alıştı !
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü isim, sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: