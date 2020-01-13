Pınar Altuğ Hazal Kaya'ya destek verdi! Akıllara Fahriye Evcen geldi
Hazal Kaya ve Ali Atay, doğumun ardından ilk kez bebekleriyle görüntülendi. Doğum kiloları sorulan Kaya'ya arkadaşı Pınar Altuğ destek çıktı.
2019 yılının başlarında birleştirdikleri hayatlarını yılın sonuna doğru dünyaya gelen oğulları Fikret Ali ile taçlandıran Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, doğumun ardından ilk kez dışarıda bebekleriyle görüntülendi
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir restoranda oğulları Fikret Ali ile birlikte görüntülenen çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Kaya'ya doğum kiloları soruldu.
Kaya, doğum sonrası fazla kilolarını veremediğiyle ilgili sorulara, "Benim kilo derdim yok, önemli olan bebeğimizin sağlıklı olması. Çok şükür hepimiz iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını verdi.
Pınar Altuğ, Hazal Kaya'ya sorulan doğum kiloları sorularına kızdı. Altuğ, haberlere tepkisini, "Artık insanların kilolarına karışmasanız mı acaba? Hele ki yeni doğum yapmış bir anneye!" diyerek isyan etti.