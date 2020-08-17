Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la evliliğine yapılan yoruma cevabı yapıştırdı
Sosyal medyada takipçilerine verdiği yorumlarla gündem olan Pınar Altuğ, bu kez eşi Yağmur Atacan'la evliliğine dair yapılan yoruma kızdı, cevabı verdi.
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, elinden geldiğince takipçilerinin yorumlarını okuyor ve cevap veriyor. Hatta zaman zaman sivri dilli cevaplarıyla bilinen Altuğ, magazin gündeminin de konusu olabiliyor. Eşi Yağmur Atacan'la yaptığı son paylaşıma gelen yorumda da Altuğ oldukça sinirlenince hemen cevabı yapıştırdı.
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fotoğraf paylaşmasının ardından binbir türlü eleştiri yorumları yapılıyor yine o tarzda bir yorum Altuğ'u oldukça kızdırdı. Bu fotoğrafın altına yorum yapan bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı.
Bu kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. Altuğ, Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaşıp, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim kocam, iyi ki" notunu yazdı.
Öte yandan Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor.