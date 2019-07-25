Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a sinirlendi su şişesini kafasına vurarak uyardı

Tatiline lüks teknelerinde devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, bu sefer birbirlerine ettikleri iltifatlarıyla değil, tartıştığı anlarla gündeme geldi. Her fırsatta sosyal medya hesabından eşini paylaşarak övgü dolu sözler yazan Altuğ, bu sefer Yağmur Atacan'a fena kızdı.