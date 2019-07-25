Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a sinirlendi su şişesini kafasına vurarak uyardı
Geçtiğimiz günlerde kendisini gözetleyen magazin muhabirlerini ifşa ederek gündeme gelen Pınar Altuğ, yine gizlice görüntülendiği bir anda eşine sinirlenmesiyle olay oldu.
Tatiline lüks teknelerinde devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, bu sefer birbirlerine ettikleri iltifatlarıyla değil, tartıştığı anlarla gündeme geldi. Her fırsatta sosyal medya hesabından eşini paylaşarak övgü dolu sözler yazan Altuğ, bu sefer Yağmur Atacan'a fena kızdı.
Bodrum'da yer alan Cennet Koyu'na teknelerini demirleyen ikilinin tartıştığı anlar, kameralara yansıdı. Sudan çıktıktan sonra eşinin elinden telefonu bırakmamasına sinirlenen Pınar Altuğ, elindeki su şişesini Yağmur Atacan'ın kafasına dokundurarak uyarılarda bulundu.
Görüntü alanlara sinirlenmişti: Öte yandan Pınar Altuğ, kendisini gizlice görüntüleyen magazin muhabirlerine "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." şeklinde seslenmişti.
Eşini paylaşmıştı: Öte yandan Pınar Altuğ, "Çooookkk seviyorummmmm" diyerek önceki akşam eşiyle bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.