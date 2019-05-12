Pınar Altuğ eşi ile paylaştı 'kocam' demesi takipçilerini rahatsız etti

44 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile pozlarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak birlikte giydikleri bornozlu pozları ile gündeme gelen ünlü çift, önceki gün de gittikleri tatilden pozlar paylaştı.