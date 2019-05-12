Pınar Altuğ eşi ile paylaştı 'kocam' demesi takipçilerini rahatsız etti
Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolü ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yoruma manidar bir yanıt verdi.
44 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile pozlarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak birlikte giydikleri bornozlu pozları ile gündeme gelen ünlü çift, önceki gün de gittikleri tatilden pozlar paylaştı.
1 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, fotoğrafı paylaştıktan sonra yapılan yorumlara teker teker cevap verdi. Fotoğrafı, "Çok seviyorum, kocam, ruh eşim..." notuyla paylaşan Altuğ, "Her fotoda kocam demesen anlamıyorduk zaten" şeklinde gelen yoruma ise "Hala anlamayanlar var" şeklinde yanıt verdi.
Peki yapılan yorumlara bugüne kadar bir yanıt verdiği görülmeyen Yağmur Atacan kimdir? Atacan, Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep’te 19 Mayıs 1983′de dünyaya gelmiştir.
Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir’de, Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Bir kız kardeşi var.