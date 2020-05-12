Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yoruma isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü
Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra Anneler Günü'nde Ayşe Arman'a konuşan Ebru Şallı'nın röportajının altına gelen çirkin yorum oyuncu Pınar Altuğ'u çileden çıkardı.
Eski manken Ebru Şallı, yakın zamanda oğlu Pars'ın vefat haberiyle yıkıldı ve büyük bir acı yaşadı. Pars'ın ardından sessizliğe gömülen Şallı, 10 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel gazeteci Ayşe Arman'a röportaj vererek sessizliğini bozdu.
Ebru Şallı'nın vermiş olduğu röportaj medyada ses getirirken, sosyal medyada da gün içerisinde oldukça konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısının paylaştığı röportajın altına ise gelen yorumlar oldukça saygısız ve terbiyeden uzaktı.
"Pınar Altuğ çileden çıktı": Bu yorumlardan birine kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, Şallı’nın röportajının altına yapılmış “Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?” yoruma son derece haklı ve sert bir tepki ve şunları yazdı: “Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!”
Eski manken Ebru Şallı, Ayşe Arman'a verdiği röportajda "Son üç ayımız kötüydü. Ama hastane sürecinde çok güzel günlerimiz de oldu. Şimdi de sanki hala orada, sanki gidip görebilirim…