Pınar Altuğ çıldırdı: Birini bulun, Yağmur Atacan'dan boşanayım, onunla evleneyim'

"Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman ben de boşanıp onunla evleneyim!"

Pınar Altuğ, takipçisinin bu çirkin yorumuna jet hızıyla cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman ben de boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız" diyerek isyan etti.