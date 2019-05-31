Pınar Altuğ bu sefer isyan edip herkese koltuk altı uyarısı yaptı

Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasıyla ekranlardan bir süre uzak kalacak olan Pınar Altuğ, bugünlerde tatil için hazırlık yapıyor. Ancak Altuğ, tatile çıkmadan önce sosyal medya hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu açıklamayı yaptı;