Pınar Altuğ bu sefer isyan edip herkese koltuk altı uyarısı yaptı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Pınar Altuğ, bu sefer takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini rica etti.
Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasıyla ekranlardan bir süre uzak kalacak olan Pınar Altuğ, bugünlerde tatil için hazırlık yapıyor. Ancak Altuğ, tatile çıkmadan önce sosyal medya hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu açıklamayı yaptı;
Kokarca gibi dolaşmayın: Malum, havalar sıcak. En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın.”
Haklı bir isyan: Pınar Altuğ'un ter kokusu uyarısı, takipçileri tarafından haklı bir isyan olarak görüldü. Kişisel bakımına özen gösteren ve 44 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Altuğ, bu paylaşımıyla takdir topladı.
Öte yandan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde de Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye tepki göstermiş ve "Yettiniz be yettiniz Allah topunuzun belasını versin" demişti.