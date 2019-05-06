Pınar Altuğ bu sefer de 'anneanne' yorumuna çıldırdı imalı cevabıyla olay oldu
Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından eşi ve kızı ile tatil planı yapmaya başlayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçileriyle polemiğe girmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda, 2008 yılında evlendiği ve kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile bornozlu pozlarını paylaşan Pınar Altuğ, bu fotoğrafı nedeniyle adeta topa tutulmuştu. Ancak kendisine tepki gösterenlere teker teker yanıt veren Pınar Altuğ, kimi zaman da takipçileriyle hakaret derecesine varan diyaloglara sahne olmuştu.
Son olarak Anneler Günü'nü arkadaşları ve kızları ile erkenden kutlayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bu pozu paylaşmış ve "Erken anneler günü kutlaması yaptık bugün, ne keyifli bir sabahtı" demişti.
Hiç estetik değil: Ünlü oyuncu bu paylaşımına gelen, "Dövmeler hiç estetik değil yakışmıyor bence" yorumuna "Sormadım ki" yanıtını verirken, kendisine başka bir eleştiri daha geldi.
Anneanne gibi çıkmışsın: Altuğ'un fotoğrafına başka bir takipçisi de, "Kocanla kızının yanında anneanne gibi çıkmışsın. Acilen gençleşmen lazım. Seda'nın gittiği yerlere git. Bir şeyler yap Pınar. Yaptırdığın uygulamalar sana olmamış" yorumunda bulundu.